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لبنان
أسامة سعد عرض والسفير الروسي الاوضاع في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
21-04-2022
|
13:46
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استقبل الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا السفير الروسي ألكسندر روداكوف، يرافقه وفد ديبلوماسي من السفارة. وحضر اللقاء مدير مكتبه طلال أرقدان وأعضاء مكتب العلاقات الدولية في "التنظيم".
وتناول اللقاء، بحسب بيان ل"الناصري"، "الأوضاع العامة في لبنان وما يعاني منه من أوضاع مأساوية وانهيارات على مختلف الصعد، إضافة الى المستجدات في المنطقة والعالم ، بخاصة في فلسطين وما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".
وحول الأزمة الاوكرانية عبر سعد عن "الأمل في التوصل الى حل ديبلوماسي يضع حدا للحرب الدائرة هناك".
وكان السفير الروسي قبل زيارته سعد، وضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للشهيد معروف سعد.
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