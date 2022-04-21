مخزومي: لبنان أمام مفترق طرق وعلى الشعب أن يقرر

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "‏زيارة غبطة البطريرك كانت لتهنئته بعيد الفصح المجيد، وقد تداولنا بالأوضاع العامة، وأكدت أن لبنان أمام مفترق طرق، وعلى الشعب أن يقرر: إما استرجاع البلد وتحريره ممن يخطفه ويسيطر عليه أي حزب الله وإيران والمنظومة الفاسدة، وإما السماح بأن يعم منطق التهريب والكبتاغون والاستقواء بالسلاح".