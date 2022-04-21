مقدمات نشرات الأخبار

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انعلى المسارين البرلماني والحكومي يتحرك الكابيتال كونترول.بالأمس اصطدم المشروع بحاجز نيابي حال دون مناقشته في اللجان المشتركة قبل الإطلاع على خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي.وعليه طلبت السلطة التشريعية من الحكومة إيضاحات فأرسلتها بموجب مذكرة تتضمن السياسيات الإقتصادية والمالية.واليوم وجه الرئيس نبيه بري دعوة جديدة إلى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول.المشروع حضر اليوم في جلسة مجلس الوزراء من خلال الكلمة الإستهلالية للرئيس نجيب ميقاتي الذي لاحظ أنه جرى دمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع مؤكدا أن هذا أمر خاطئ.وفي موضوع الإنتخابات النيابية أكد ميقاتي أن التحضيرات لها تسير في الإتجاه الصحيح مشيرا إلى أن وزير الخارجية يتابع الملاحظات بشأن إقتراع المغتربين.وعلى هذا الخط قرر مجلس الوزراء خفض بدلات الإغتراب بحوالي 13% وجدد من جهة أخرى الموافقة على إتفاقية إستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا.وبالنسبة لما تردد عن رفض البنك الدولي تمويل عقود إستجرار الغاز والكهرباء قال وزير الطاقة وليد فياض أن هناك تأخيرا في التمويل وليس رفضا له راميا الكرة في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي وقال للصحافيين: نسمع مثلما تسمعون بأنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع.بعد جلسة مجلس الوزراء إستقبل الرئيس ميقاتي السفير السعودي وليد البخاري وسط معلومات عن نية رئيس الحكومة التوجه خلال الساعات المقبلة إلى المملكة.هدف الزيارة هو أداء مناسك العمرة لكن ثمة حديث عن عمل بعض القنوات الدبلوماسية على تأمين مواعيد لميقاتي مع مسؤولين سعوديين.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيفي موضوع سلاح المقاومة، ماذا تريد القوات؟ هل تريد من الناس ان يصدقوا فعلا انها مع حصر السلاح بيد الدولة والجيش؟ وكيف يصدقون اذا كان التحاقها بالتحالف الرباعي مع حزب الله في اول انتخابات بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005، واقعا سياسيا وتاريخيا موثقا، لا يمحوه تبرير ولا يلغيه تحوير؟ وكيف يصدقون اذا كان وزراء القوات جلسوا على مدى سنوات جنبا الى جنب مع وزراء حزب الله في الحكومات المتعاقبة، على رغم البيانات الوزارية التي تحدثت عن الشعب والجيش والمقاومة؟ وكيف يصدقون وصور وزراء القوات في مناسبات حزب الله تملأ مواقع التواصل، خصوصا في هذه الايام؟ وكيف يصدقون اذا كان سمير جعجع بالذات وصف وزراء حزب الله بالصوت والصورة بأنهم من افضل الوزراء؟وفي موضوع الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة، ماذا تريد القوات؟ هل تريد من الناس ان يسلموا بأنها تجسد رأس حربة الاصلاح، فيما الآخرون فاسدون؟ وكيف يصدقون اذا كانت القوات امضت سنوات طويلة في تبرير السياسات المتبعة منذ عام 1992، في مرحلة الاكثرية النيابية السابقة، أي يوم كان حلفها قائما مع تيار المستقبل؟ كيف يصدق الناس القوات اذا كان احد وزرائها قد فاخر ذات يوم بقطع الطرقات بعد 17 تشرين.نظرا الى ما ادى اليه هذا الامر من تدهور في الاقتصاد ومن تراجع في قيمة الليرة وما أمنه من غطاء لتهريب الاموال؟وكيف يصدقون اذا كان صوت القوات خافتا او حتى خافيا في دعم القضاة الذين تجرأوا على مواجهة المنظومة؟وفي موضوع وزارة الخارجية اليوم، ماذا تريد القوات؟ هل تريد من الناس ان يصدقوا بأن حملتها مبدئية وتعبر عن حرص على الانتشار؟وكيف يصدقون اذا كانت هي اول من لحس التوقيع عن الدائرة 16 التي كانت تسمح للبنانيين المنتشرين في العالم بأن يترشحوا ويقترعوا لمن يمثلهم بشكل مباشر، بعدما شوهت صورة القانون الانتخابي الذي وافقت عليه وتبنته عام 2017، لا بل سمته في اعلامها بقانون جورج عدوان؟‏وفي هذا الاطار، الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، يالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان، إلا القوات، لفت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، التي تريد فرض شروطها على الوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا.وبشكل مختلف عن كل العالم.ت ريد جعل كل مركز اقتراع مخصص لدائرة انتخابية واحدة، والا التهديد.هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي اعلن باسيل، ليختم جازما: القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا.ماذا تريد القوات؟ الاسئلة كثيرة حول مواضيع كثيرة. اما الاجوبة، فموضوع آخر. وحال القوات هو حال قوى وشخصيات كثيرة سنطرح ما لها او عليها في الآتي من الايام.ولأننا على مسافة 24 من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيالكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي، مازالا الشغل الشاغل للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللرأي العام على حد سواء، خصوصا بعد جلسة مجلس النواب أمس، وما رافقها من مبارزات إعلامية.اليوم رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما جرى، وجاء رده بمثابة خارطة طريق، فأعلن أن الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مفترضا ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان.وأضاف: "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة".بهذا الكلام يؤكد الرئيس ميقاتي أن البنود الأربعة أو الشروط الأربعة كل لا يتجزأ، فإما السير بها كلها وإما إسقاطها كلها، مع كل المضاعفات.انتخابيا، سجال عنيف بين رئيس التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فبعدما تقدمت القوات بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية، إلتزم الأخير الصمت فيما تولى الدفاع عنه باسيل.وفيما الكهرباء تشكل أزمة للإنتخابات، اليوم معملا دير عمار والزهراني توقفا عن العمل بسبب نفاذ المحروقات، ولا كهرباء قبل الأحد.أما الرغيف فأفضل حالا بقليل حيث أعلن وزير الاقتصاد أن لا رفع لسعر ربطة الخبز.دوليا، الرئيس بوتين يعلن أن قوات بلاده "نجحت" في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين. وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن "نهاية عملية تحرير ماريوبول تعد عملا ناجحا".في المقابل، شكك الرئيس الأميركي جو بايدن بسيطرة الجيش الروسي على ماريوبول، فأعلن أن "سيطرة بوتين على ماريوبول موضع شك"، مضيفا أن "ليس هناك بعد أي دليل على أنها سقطت بالكامل".=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدخريف لبنان في ربيع واشنطن فعلى هامش اجتماعات الربيع المنعقدة حاليا بين الصندوق والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية خفض صندوق النقد تصنيف لبنان إلى الوضع المروع والمزري ووضع الإصلاحات المطلوبة من البلد المفلس على اللائحة السوداء تمهيدا لشطبها بعد انتقال المفاوضات من المستوى التشاوري بين الموظفين إلى مستوى إبرام الاتفاق.صندوق النقد وضع اتفاق إطار مع لبنان من دون الاستحصال على إذن مزاولة مهنة في مراقبة تطبيق شروط الإصلاحات في بلد أعلن إفلاسه ويسوده الفساد المديرة العامة كريستالينا جورجييفا وجدت لتعامل الصندوق مع لبنان لفترة طويلة أسبابا تخفيفية وراهنت على ضغط المجتمع المدني لوضع برنامج مفيد للشعب اللبناني ورسمت خريطة طريق لتغيير وإصلاح يمكن أن تحقق الاستقرار الاقتصادي وتحدثت عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بوجود شروط مسبقة قوية جدا لنقل البرنامج إلى مجلس الإدارة.وأضافت إن الأمر صعب لكن لا يمكن السماح للبلد بالاستمرار في الانزلاق إلى الحافة مع كثير من الألم المفروض على الشعب اللبناني. يسعى الصندوق لشد مكابح الانهيار لكن الصندوق ليس كرما على درب فالسلطة استقالت من دورها الإصلاحي واستخرجت الكابيتال كونترول من عفن الانهيار لتحوله الى كرة نار انتخابية.نسيت الدولة أن عليها طريق إصلاح طويلا من اعادة هيكلة المصارف مع تحديد الخسائر. وحماية المودعين وإقرار خطة الكهرباء وإعادة هيكلة المالية العامة وموارد الدولة. وتقييم المصارف الأربعة عشر الكبرى.الى اقرار قانون مستحدث لحماية السرية المصرفية متوافق عليه عالميا لمحاربة الفساد ومنع التهرب الضريبي واسترجاع الأملاك فضلا عن توحيد سعر الصرف من قبل مصرف لبنان وإقرار الموازنة ثم اخيرا الكابيتال كونترول اختارت السلطة هنا أن تبدأ التنفيذ من أسفل الهرم بلا إصلاحات.فوقع الكابيتال تحت كونترول الكتل النيابية التي استخدمته أفضل منصة انتخابية وأظهرت النقاشات الممسرحة للكتل ونوابها وأحزابها أن النيات كانت في إطاحة الإصلاحات وعدم التقاط فرصة الخلافات لتظهير مشروع إصلاحي واحد. وإقراره ولو عنوة طارت الفرصة على حدود صندوق النقد.وعن قصد وكما مشروع تقييد حركة الأموال سلك قانون استقلالية القضاء طريقه إلى درج وزير العدل هنري خوري ليحفظ بالأمانات وبعدما أشبع درسا طوال ثلاثة أعوام في لجنة الإدارة والعدل استرده الوزير من غير حق لإبداء الرأي وزير عدل يسترد قانون استقلالية القضاء.وزير مال يحتجز مرسوما لتعينات قضائية. ورئيس جمهورية يخطف التشكيلات عن بكرة قضاتها. والعدل أساس ملك سياسي محكم لا يسمح بتقدم أي من الملفات والجرائم وعلى مسرح جريمة آب المعطلة منذ أواخر العام الفائت.تقدمت تشيلي المشهد للمرة الثانية فبعد مشاركتها في عمليات الإنقاذ غداة جريمة المرفأ وسهر الليالي بحثا عن ناجين اعتقلت السلطات التشيلية في مطار سانتياغو مطلوبا برتغاليا يدعى خورخي موريرا بموجب مذكرة صادرة عن الانتربول بالاستناد إلى طلب من المحقق العدلي السابق في جريمة المرفأ القاضي فادي صوان ومن خلال سلسلة الوثائقيات التي عرضتها الجديد من بابور الموت إلى يسقط حكم الفاسد, يتبين أن موريرا على علاقة بالشركة الموزمبيقية صاحبة شحنة النيترات.وقد بينت الوثائقيات أن موريرا حضر إلى مرفأ بيروت في الوقت الذي كانت فيه الباخرة روسوس تفرغ حمولتها وأقام في أحد فنادق المدينة غداة تفجير المرفأ قام كلب "تشيلي" مقام دولة.واليوم أوقف أمن الدولة اللاتينية مطلوبا في الملف نفسه فيما المطلوبون اللبنانيون يتصدرون لوائح المرشحين للانتخابات ويعطلون القضاء والتحقيق ويتنقلون على عين الدولة وأجهزتها.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيمعركة الكابيتال كونترول مستمرة. فقبل انقضاء اربع وعشرين ساعة على تعثر القانون في اللجان المشتركة، اعاد الرئيس نبيه الكرة، فدعا الى جلسة مشتركة للجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة وذلك لمتابعة درس مشروع القانون.دعوة بري تزامنت مع تصعيد كلامي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي اتهم من يرفض مناقشة المشروع قبل الاطلاع على خطة التعافي الاقتصادي بالشعبوية.الواضح ان المقصود باتهام ميقاتي ثلاث قوى اساسية: القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي.فلو سلمنا جدلا مع رئيس الحكومة ان القوى المذكورة مهجوسة بالانتخابات ولا تريد الموافقة على اي قانون غير شعبي، فماذا عن موقف نقابات المهن الحرة ؟ وماذا ايضا عن مواقف جمعيات المودعين والمودعين والناس الذين انتفضوا على شطب اموالهم بطريقة ظالمة؟اذا ، القصة ليست قصة شعبوية بل قصة شعب لا يزال يرفض ان يتفرج على سرقة تعبه وجنى عمره من دون ان يتحرك وينتفض!حياتيا، اسعار المحروقات ارتفعت من جديد، فيما التغذية بالكهرباء تواصل انخفاضها حتى الاحد وذلك بسبب نفاد مادة الغاز اويل. اي ان هناك تقنينا اقسى على التقنين القاسي اصلا! فهل هذا هو الحل الذي وعدنا به وزير الطاقة؟انتخابيا، حركة لافتة للسفير السعودي الذي التقى رئيس الحكومة في السراي، قبل ان يتوجه الى طرابلس حيث عقد لقاءات مع مرجعيات روحية.والواضح ان البخاري يتحرك بهدوء لكن بثبات، وهو سيستكمل مبدئيا جولاته المناطقية، التي تشكل حالة استنهاض قبل الانتخابات والاستحقاق الانتخابي، وخصوصا في شقه المتعلق بالمغتربين، حضر اليوم بقوة من خلال تقدم كتلة القوات اللبنانية بطلب عقد جلسة عامة للبرلمان بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب. فهل يستجيب بري ويعقد جلسة عامة، ام ان الكابيتال كونترول سيبقى شغله الشاغل رغم الارتكابات الفاضحة لوزارة الخارجية بحق المغتربين ؟ لذلك ايها اللبنانيون : شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي ف " التغيير بدو صوتك وبدو صوتك وب 15 ايار خللو صوتكن يغير".