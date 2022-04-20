لبنان

حريق هائل في دار الفتوى

Lebanon 24
20-04-2022 | 20:53
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أوضحت مصادر أن الحريق في المبنى الملاصق التابع لدار الفتوى الاسلامية.

وان دار الفتوى الإسلامية من الداخل لم تضرر ولم يصل الحريق إلى داخلها…

وقد تم السيطرة على الحريق من قبل فوج الإطفاء
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