حريق هائل في دار الفتوى



أوضحت مصادر أن الحريق في المبنى الملاصق التابع لدار الفتوى الاسلامية.



وان دار الفتوى الإسلامية من الداخل لم تضرر ولم يصل الحريق إلى داخلها…



وقد تم السيطرة على الحريق من قبل فوج الإطفاء