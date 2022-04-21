جمعية المودعين المتضرّرين دعت إلى التظاهر الثلاثاء أمام البرلمان

دعت "جمعية المودعين اللبنانيين"، "جميع المودعين المقيمين، ونقابات المهن الحرة، وموظفي القطاع العام المتقاعدين، وبخاصة العسكريين منهم ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والصناديق الادخارية، وكل المتضررين من الوضع القائم ومحاولة تشريع سرقة العصر عبر قانون (الكابيتال كونترول) بصيغته الحالية"، إلى المشاركة في التظاهرة التي دعت اليها الجمعية صباح الثلاثاء ٢٦ الجاري، في الساعة ٩:٣٠ صباحا أمام مجلس النواب في وسط بيروت.