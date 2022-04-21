باسيليوس أحيا صلاة الخميس الكبير في بينو

أحيا راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، صلاة الخميس الكبير في كنيسة القديس ثيودوروس في بينو، عاونه فيها كاهن الرعية حنا الشاعر.

وطاف منصور حاملا الصليب المقدس في الكنيسة وسط قرع اجراس الحزن، في رمزية المناسبة وبمشاركة حشد من ابناء البلدة.