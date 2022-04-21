لبنان

خلط الأوراق يتفاعل

Lebanon 24
21-04-2022 | 17:00
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ما يزال خلط الأوراق يتفاعل على الساحات الانتخابية، لدرجة أن ما يجري لم يكن مسبوقاً في أي وقت، وتترتب عليه نتائج تحدّد المسار الدولي في التعامل معها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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