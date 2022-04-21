لبنان

المعاملات تتأخّر

Lebanon 24
21-04-2022 | 17:14
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تتأخر المعاملات في الوزارات الحيوية التي تطال مصالح المواطنين وغيرهم أشهراً فوق أشهر، وتبقى الحقوق عالقة في عالم الغيب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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