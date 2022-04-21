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لبنان
المصارف ما زالت تعبث بالمستحقّات
Lebanon 24
21-04-2022
|
17:14
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ما تزال المصارف تعبث بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، من دون حسيب أو رقيب، والسؤال هو: أين هيئة الرقابة على المصارف وإجراءاتها الردعية والملزمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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