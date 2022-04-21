المصارف ما زالت تعبث بالمستحقّات

ما تزال المصارف تعبث بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، من دون حسيب أو رقيب، والسؤال هو: أين هيئة الرقابة على المصارف وإجراءاتها الردعية والملزمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".