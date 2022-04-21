20
o
بيروت
22
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
25
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
صور المرشحين وحماسة الناخبين: رفع نسبة الاقتراع أولاً
Lebanon 24
21-04-2022
|
22:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار":أن يرفع المرشحون صورهم على طرق لبنان وأبنيته بكثافة، فهذا عمل انتخابي قد يجد المحازبون تبريرات له. ولو أن كلفة إعلانات الأحزاب في مرحلة الفقر المدقع الذي يطاول اللبنانيين، بحسب شركات الإعلانات، باهظة جداً وبالدولار الأميركي الطازج. لكن أن يخوض ناخبون معارك مرشحيهم، بحماسة فائقة، في هذه المرحلة، ولا سيما أولئك الذين يرفعون شعار الخدمات من جانب السلطة أو المعارضة، ويتولون الدعوة إلى تكثيف المشاركة في الاقتراع، عملاً بتمنيات قادة الأحزاب، تحت مسميات مختلفة، فأمر يدعو إلى التوقف ملياً عنده وعند خيارات الناخبين الحقيقية.
كلمة السر المتداولة هي جمع أكبر عدد من الأصوات وإن كانت لا تتعدى العشرات، لأن الرهان على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات في شكل كبير على عكس ما جرى في الانتخابات الماضية. قياساً لانتخابات عام 2018، وتغير المناخ السياسي بين القوى المشاركة ودخول المجتمع المدني والمستقلين بقوة أكثر على المشهد الانتخابي ولو مشرذمين، فإن هذه النسبة تشكل للجميع رافعة انتخابية وتحدياً يترجم في أساليب حث الناخبين على المشاركة الكثيفة. وفي غياب البرنامج الانتخابي يبدأ كلام المرشحين في لقاءاتهم برفع نسبة المشاركة، إضافة إلى التصويت للائحة الأوفر حظاً فلا يضيع التصويت على لوائح (وخصوصاً المعارضة) لن تتمكن من تأمين الحاصل.
لكن هل صحيح أن رفع نسبة المشاركة سيكون عاملاً مؤثراً فعلياً في الحياة البرلمانية والمشهد السياسي؟ سياسيون رافقو دورات انتخابية عدة، لا يقرون بهذه المقولة، لأن ارتفاع النسبة يعني بطبيعة الحال بالنسبة إلى القوى الحزبية، تقنياً، رفع الحواصل، لكنه يعني عملياً بالنسبة إلى العملية الانتخابية إظهار اللعبة الديموقراطية ومشهداً انتخابياً يعكس حجم تورط اللبنانيين في الانتخابات لصالح أحزابهم وانتماءاتهم السياسية.يراد بالانتخابات ورفع نسبة المشاركة فيها، قياساً للدورة الماضية، الدلالة على حجم الاستنفار السياسي بين معارضة وموالاة، والمظهر الانتخابي الاحتفالي كوجه من وجوه العمل السياسي. تبعاً لذلك يسعى المرشحون من معظم الأحزاب إلى اللعب على وتر المشاركة الكثيفة، ليس خوفاً من نتائج مضمونة بالنسبة إلى أحزاب ونواب في دوائر معينة، بل لكونها أقرب إلى الاستفتاء الشعبي وليس تأمين المقاعد وتأكيد المؤكد. لأنه عدا ذلك ستسير عجلة الإدارة الذاتية للسلطة كما هي الحال دائماً، وتجربة عام 1992 وما بعدها دلت على ذلك. إذ قاطعت أكثرية المسيحيين ومع ذلك شكلت حكومات وسنّت قوانين وظلت الحياة «الديموقراطية» قائمة.
تابع
الأكثر قراءة
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
Lebanon 24
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
23:32 | 2022-04-21
21/04/2022 11:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
23:29 | 2022-04-21
21/04/2022 11:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
11:30 | 2022-04-22
22/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
02:13 | 2022-04-22
22/04/2022 02:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة مقدم البرامج اللبناني الشهير وزوجته عارضة الأزياء مريضة.. والجمهور قلق! (صور)
Lebanon 24
ابنة مقدم البرامج اللبناني الشهير وزوجته عارضة الأزياء مريضة.. والجمهور قلق! (صور)
01:30 | 2022-04-22
22/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:30 | 2022-04-22
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
15:30 | 2022-04-22
مداهماتٌ للجيش في حورتعلا.. مَن المطلوب؟
15:11 | 2022-04-22
تضاربٌ بآلات حادّة قرب منتجع في الشمال.. سقوط جرحى وقوى الأمن تُحقّق
14:07 | 2022-04-22
مشروع اقتصاديّ يهمّ لبنان ويدرّ الأموال.. ما هو؟
13:39 | 2022-04-22
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
13:30 | 2022-04-22
عن "الإتفاق النهائي" للبنان مع صندوق النقد.. هذا ما كشفه نائب رئيس الحكومة
فيديو
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 22:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 22:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
10:30 | 2022-04-22
22/04/2022 22:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact