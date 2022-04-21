لبنان

هل يحقق "الشيوعي" سابقة انتخابية ويخرق لائحة "الثنائي"؟

Lebanon 24
21-04-2022 | 23:02
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": لا تخرج دائرة الجنوب الثالثة عن الجو العام المتخوف من تراجع نسبة الاقتراع والخرق الذي ارتفعت أسهمه مع توحد قوى المعارضة في مقابل لائحة الثنائي. خلافاً للدورة السابقة نجح الحزب «الشيوعي» في تشكيل لائحة «معاً نحو التغيير» المكتملة لخوض الانتخابات مقابل لائحة «الأمل والوفاء» للثنائي.
يعتبر الحزب «الشيوعي» أن معركته سياسية بامتياز وضمن الأطر الديمقراطية ولإثبات وجود الصوت المعارض لبعض السياسات التي أنهكت البلد وتسببت بانهيار مؤسساته الدستورية بالكامل، ويقول مصدر قيادي شيوعي في توصيف مشاركة حزبه: «هي أبعد من معركة انتخابية بمعناها السياسي بقدر ما هي معركة في مواجهة طبيعة النظام الطائفي والقوى السياسية المكونة له».أي أن معركة «الشيوعي» الانتخابية لها بعدان. ويبدو أنه متفائل بإمكانية فوزه مع حلفائه وتأمين الحاصل للخرق أولاً ولأنه يعمل بجد لتوحيد كل القوى المعارضة. إتّبع تكتيكاً ناجحاً وسّع دائرة الحلفاء وكان حريصاً على مشاركة الكل في اللائحة من دون استئثار وعلى الانفتاح على الجميع أي القوى اليسارية وغير اليسارية التي تؤمن بالفكرة الأساسية للمشروع.كقوى انتخابية سيضع الحزب «الشيوعي» ثقله مراهناً على نسبة اقتراع قليلة فالحاصل الذي كان في الدورة الأولى 20 ألفاً قد يتدنى إلى 15 ألفاً ما يعزز إمكانية تحقيق خرق.
لا تستبعد الدراسات الانتخابية على الأرض أن تحظى لائحة «الشيوعي» بحاصل انتخابي سيكون لصالح مرشحه الأرثوذكسي على حساب المرشح على لائحة الثنائي أو على حساب المرشح السني، بالنظر إلى اعتكاف تيار «المستقبل» وتدني نسبة التصويت المتوقعة.
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