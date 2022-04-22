لائحة انتخابية لمرشحيها: "الدّفع كاش لو سمحتم"!

أبلغَ مسؤولٌ ضمن الماكينة الانتخابية لإحدى اللوائح الأساسية جميع المرشحين بوجوب تسديدِ مبلغ 150 مليون ليرة كـ"دفعة أولى" لصالح اللائحة.

وتقول مصادر "لبنان24" إنّ عملية إبلاغ المرشحين بالطلب تمّت عبر تطبيق "واتساب"، وقد اثار الأمر بلبلة في صفوف العديد من المرشحين في اللائحة، باعتبار أنهم يتكبدون الكثير من المصاريف لحملتهم الشخصية، في حين أن البعض من المستقلين، قد لا تكون لديه القدرة على دفع أموالٍ لصالح اللائحة ككل وسط وجود مصاريف هائلة خلال شهر الانتخابات.

وعلم "لبنان24" إنّه "سيُعقد اليوم اجتماعٌ في دارة أحد أركان اللائحة، إذ طلب من المرشحين حضوره وتسليم المبلغ نقداً للمحاسب هناك".