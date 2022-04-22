مرشّح ضمن "لائحة ثورية" يتغنّى بـ"متعامل مع اسرائيل ".. من هو؟!

اتجهت الأنظارُ مؤخراً باتجاه المرشح ضمن لائحة "توحّدنا للتغيير" في الشوف - عاليه صعود أبو شبل، إذ بادر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "نبش" منشورٍ له عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" يشيد فيه بالقائد السابق لجيش لبنان الجنوبي الرّائد سعد حداد الذي كان متحالفاً مع العدو الإسرائيلي بعد غزوه لبنان مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وشكّل هذا المنشور حالة من البلبلة في صفوف أوساط شعبية كانت تراهن على اللائحة، إذ اعتبرت أن ضمها لأبو شبل يثيرُ التساؤلات، باعتبار أن الأخير يشيد بشخصية مثل حدّاد.

ووصف العديد من الناشطين هذا الأمر بـ"الضربة الكبيرة للائحة ثورية"، في حين اعتبر البعض أن توجهات الترشيح فيها "مشبوهة".

في المقابل، تقول أوساطٌ مقرّبة من اللائحة إنّ الأطراف السياسية الأخرى كانت تُجاهر بتحالفها مع السوريين والإسرائيليين في حقبة الحرب، في حين أنّ اللوائح السلطوية الأخرى تضم مرشحين لديهم تاريخهم في الحرب اللبنانية.

واعتبرت المصادر أن التركيز على اللائحة من هذا الباب إنّما يعتبرُ اعترافاً بقوتها وقدرتها على احداث خروقات نيابية، وأضافت: "أبو شبل كان مقاتلاً سابقاً في القوات اللبنانية وقد أخذ العبرة من الحرب وقرر نبذ الاقتتال الداخلي مثله مثل أي مواطن لبناني كانت لديه انتماءات سياسية وتخلى عنها".

"لبنان24" حصل على صورة لمنشور أبو شبل، وقد تبين أن تاريخه يعود إلى العام 2019. وفي إطار التحقق، استطلع "لبنان24" صفحة المرشح، فتبين أنه لا وجود للمنشور في الوقت الحالي.