لبنان

جديد قضية كارلوس غصن... مذكرة توقف دولية!

Lebanon 24
22-04-2022 | 01:58
A-
A+
Doc-P-944766-637862149533233334.jpg
Doc-P-944766-637862149533233334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدعي العام في فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق كارلوس غصن، بالإضافة إلى أربعة أفراد يقولون إنهم مرتبطون بتاجر سيارات، زاعمين أنهم ساعدوا عملاق السيارات في تحويل ملايين اليوروهات من شركة رينو الفرنسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأصدر قاضي التحقيق الفرنسي خمس مذكرات توقيف دولية بحق غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة السيارات الفرنسية رينو، والمالكين الحاليين أو المديرين السابقين للشركة العمانية سهيل بهوان للسيارات، وهي موزع سيارات في عمان. 

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، إن التحقيقات زعمت أن غصن قام بتحويل ملايين الدولارات من أموال رينو من خلال موزع السيارات العماني لاستخدامه الشخصي، بما في ذلك شراء يخت بطول 120 قدمًا.

وبحسب الصحيفة، لن تفعل مذكرة التوقيف الأخيرة الفرنسية شيئًا جوهريًا بشأن الوضع الشخصي لغصن بعد فراره من اليابان، حيث بقي في لبنان يعيش هاربًا في منزل هناك، كما أن لبنان لا يسلم مواطنيه لأي دولة أخرى، فبجانب هذا يحمل غصن جنسية فرنسا والبرازيل.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، تعد المذكرات هي صفعة قانونية أخرى لسمعة غصن، والذي صور نفسه على أنه ضحية نظام القضائي الياباني، الذي يقول إنه غير عادل ويفترض أنه مذنب فيما يقول المسؤولون اليابانيون إنه كان سيحصل على محاكمة عادلة لو بقي في اليابان.

وأكدت الصحيفة أن المقربين من كارلوس غصن لا يستبعدون ذهابه إلى فرنسا ليواجه المحاكمة هناك، على الرغم من أنهم يقولون إن الأمر معقد بسبب حقيقة أن لبنان يحتفظ حاليًا بجوازات سفره.

لبنان

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2022-04-22
15:30 | 2022-04-22
15:11 | 2022-04-22
14:07 | 2022-04-22
13:39 | 2022-04-22
13:30 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website