أبيض ورمادي وأسود... هذا هو سرّ هذه الماكينة الإنتخابية

يؤكد بعض المطلعين على طبيعة عمل الماكينات الإنتخابية لدى بعض الأحزاب الفاعلة أن الذين يشرفون على هذه التحضيرات يتناوبون في عملية الإشراف على آلية عمل اللجان المتطوعة، والتي تكاد توصل الليل بالنهار.

وفي تفصيل هذه الآلية يقول هؤلاء المطلعون أن هذه اللجان المقسّمة وفق الدوائر، التي فيها لهذا الحزب نقاط قوة إنتخابية أو حتى نقاط ضعف، تعمل على فرز لوائح الشطب وتقسيمها إلى ثلاثة ألوان: بيضاء وتشمل الناخبين المضمونة أصواتهم، ورمادية وهي بين بين، وسوداء وهي تشمل أسماء الناخبين الخصوم.

ووفق الآلية المتبعة يصار إلى إحصاء أعداد الناخبين الذين تشملهم كل خانة بخانتها لتحديد المسار الطبيعي للمعركة، على أن يتمّ التركيز على ناخبي الخانة الرمادية لإقناعهم بمختلف الوسائل "الإقناعية" و"الترغيبية".