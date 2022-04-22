لبنان

حراكٌ أمني متزايد داخل لبنان.. ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2022 | 03:45
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ازدادت في الآونة الأخيرة حركة تهريب البشر من الأراضي السورية باتجاه لبنان، الأمر الذي استدعى تعزيزاتٍ أمنية لبنانية على الحدود وتحديداً للتشدد في ضبط المعابر غير الشرعية.

وحالياً، فإنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية تكثّف عملياتها عند الحدود، إذ زاد الجيش من اجراءاته لضبطِ مختلف المعابر وذلك لتقليص أي عمليات تهريب على أنواعها.

إضافة إلى ذلك، يعملُ الجيش والأجهزة الامنية المختلفة باستمرار على تكثيف عمليات الرصد على طول الشاطئ اللبناني، وذلك لإحباط أي عمليات تهريب للبشر من لبنان إلى دول أخرى، مثلما حصل في أوقاتٍ سابقة.

المصدر: لبنان 24

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خاص

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