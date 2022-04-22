لبنان

حركة ناشطة تشهدها هذه القطاعات.. وتوقعات بصيف واعد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2022 | 04:15
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انتعشت حركة الأسواق ولا سيما منها قطاعات الألبسة والباتيسري والحلويات في فترة الاعياد.

ويؤكد أحد التجار انه "على الرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة انهيار سعر الصرف، إضافة إلى زيادة الأسعار التي يضطر التاجر القيام بها نتيجة الـ haircut  على المبالغ النقدية بالليرة، حرص الناس على شراء ما يحتاجونه للشعور بفرحة الأعياد. "

ومن المتوقع ان تشهد الأسواق والمطاعم نهاية الأسبوع الحالي وخلال عيد الفطر حركة ناشطة أيضاً، وفي هذا الإطار توّقع صاحب مؤسسة سياحية أن "تكون الحركة في الصيف جيدة جداً نظراً للحجوزات والمؤشرات المتوفرة طبعا في حال عدم حصول أي تطور سياسي أو أمني مفاجئ."

المصدر: لبنان 24

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