لبنان

كيف ردّ المتحدث باسم كارلوس غصن على مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 04:17
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قال متحدث باسم كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركتي رينو ونيسان إن غصن "فوجئ" بتقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبص عليه.

وقال المتحدث باسم غصن لرويترز "هذا أمر مفاجئ.. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية".

جاء رد المتحدث باسم غصن بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام فرنسية أن المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق غصن.

وقال مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير بباريس لصحيفة وول ستريت جورنال إن قاضي التحقيق أصدر خمس مذكرات دولية بالقبص على غصن.


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