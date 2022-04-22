لبنان

رئيس نقابة عمال المخابز: أين هو المال المخصص لدعم القمح؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 05:19
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شدد رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، في بيان، على ان "رغيف الخبز خط أحمر، وبالخبز يحيا الانسان،  والمادة الأساسية والحيوية لكافة المواطنين والقوت اليومي للعمال والفقراء، ومن واجبنا الدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال".
 
أضاف: "وما زاد الطين بلة أزمة الطحين نتيجة تأخر فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان لشراء القمح وتطمينات وزارة الاقتصاد والتجارة بوجود بواخر القمح في البحر، وما ينتج عن هذا التأخير من شح بمادة الطحين في الافران واقفال بعضها، مما يسبب ارباكا عند المواطنين".
 
وسأل "أين هو المال المخصص لدعم القمح وأين مخزونه والمطاحن تهدد بالاقفال والافران من شح في مادة الطحين واقفال بعضها لعدم توفره"، مضيفا "نحن طالبنا الدولة باستيراد مادة القمح مباشرة وتحمل المسؤولية تجاه رغيف خبز المواطنين، وانشاء افران شعبية في المناطق للحد من الازمة".
 
ولفت الى أن "حلقات مسلسل أزمة القمح والطحين شبيهة بحلقات رفع الدعم السابقة، واليوم  الخوف ان تكون الازمة مفتعلة تمهيدا لرفع الدعم عن رغيف الخبز، ندعو الحكومة لتحمل كامل المسؤولية لتأمين وتوفير هذه المادة من القمح ومهمتها البحث عن اسواق بديلة لشراء هذه المادة والحفاظ غلى دعم الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي".

لبنان

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