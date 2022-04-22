المرتضى: بالاتحاد وبالقوة نكون جديرين بهذا الوطن

المرتضىبدوره قال وزير الثقافة: "اليوم ههنا، نطمئن الأجيال المقبلة، إلى أن ميراث تلك الحضارة العريقة التي صنعها أجدادنا الأقدمون، لن يبقى أطلالا على شواطئ مهجورة، بل سيصبح من الآن فصاعدا نزيل "المتحف الفينيقي" الذي نحتفل بإنشائه في بلدية جونيه. لكن، مهلا. إن ميراثا كالذي تركته فينيقيا لا تحتويه عصور، فكيف لمتحف أن يحتويه؟ يكفي أن واحدا من إنجازاتها يسكن الآن على كل لسان بشري، وفي كل قطرة حبر وسطر كتاب. إنه الحرف اختراعهم الأبدع، ولو أنهم لم يقدموا للتراث الإنساني غير هذا الاختراع العظيم، لظلوا بحق وجدارة يتبوأون مركزا مرموقا في تاريخ الفكر البشري. وهم في الحقيقة قدموا الكثير للحضارة بمظهريها المادي والروحي. وعلى الرغم من أنهم لم يقيموا دولة مركزية موحدة السلطات، فإن سلطانهم التجاري انبسط على أمواج البحر المتوسط، وجاوزها عبر أعمدة هرقل، أي مضيق جبل طارق إلى بحر الظلمات أي المحيط الأطلسي، وفي دراسات أنهم وصلوا إلى البرازيل، وعرفوا أميركا قبل كريستوف كولومبس بعدة قرون".أضاف: "هذا التاريخ المترامي الحضور صفحة من تاريخ لبنان، نعتز به وننتمي إليه، ويسكن حمض خلايانا، تماما كسائر الصفحات التي تشكل مجتمعة هذا المزيج الحضاري الذي أصبحنا إليه اليوم، وعبر عنه المؤرخ فيليب حتي خير تعبير حين كتب: "لا جدال في أن لبنان يستطيع أن يفخر على أي قطعة جغرافية، مساحتها مساحته، ليس بعدد الحوادث الجسام التي جرت على أرضه وحسب، بل يستطيع أن يباهي بمعنى هذه الحوادث وقيمتها وأهميتها العالمية... فهو بلد كوني لأن تاريخه في الواقع جزء من تاريخ عالمنا المتحضر. الوطن الذي استطاع أن يكون مصهرا للثقافات ومنشأ للحضارات، يحزن اليوم كثيرا إذا رأى أبناءه أو بعضا منهم يتغنون بماضيه ويهملون مستقبله، حين يطلقون دعوات لا تساعد على تحقيق الوحدة بين المواطنين".وختم: "لم يعبر الفينيقيون البحر أشخاصا فرادى، بل تشابكت زنود رجالهم من المدن البحرية كلها، وهم يخبطون الموج بالمجاذيف والريح بالأشرعة، في أساطيل على مد النظر. هكذا متحدين، غلبوا بالقوة الصعاب واقتحموا البحر وأنشأوا لهم مرافئ ومدائن في المقلب الآخر منه. وهكذا نحن، بالاتحاد في ما بيننا، وبالقوة التي لنا، نكون جديرين بهذا الوطن وفخورين بتركه لأولادنا سيدا حرا مستقلا".نصاروكانت كلمة لوزير السياحة نصار قال فيها: "نحتفل بانتساب لبنان الى الاتفاقية الجزئية الموسعة للطرق الثقافية للمجلس الاوروبي. يسأل الكثيرون ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية، عن النتائج أو المقومات الأساسية التي ممكن ان تساعد المواطن جراء هذا الانتساب. لذلك أود أن أقول، أولا: ان المجلس التنفيذي لمجلس أوروبا موجود في لبنان، ونحن العضو 35 والبلد الوحيد غير الاوروبي المنضوي في هذا المجلس. هذا يعني عمليا ان لبنان اصبح اليوم على الخريطة السياحية البحر متوسطية، وكل منظمي الرحلات السياحية في أوروبا الذين كانوا يعملون على وضع الخطط للسير في المسارات الأربعة: الفينيقي، والأموي والنبيذ وشجرة الزيتون كانوا يصلون الى قبرص واليونان وتركيا من دون المتابعة الى لبنان. اليوم، انتساب لبنان الى هذا المجلس اعطى مجالا اكبر لهؤلاء المنظمين الدوليين لأن يتعاقدوا مع منظمي الرحلات اللبنانيين لكي يصبح بلدنا جزءا من الرحلات".أضاف: "هذا المشروع هو بالشراكة والتعاون بين وزارتي السياحة والثقافة، وأتى الانتساب بموجب مرسوم عملنا عليه سويا. نقوم بمشاريع حيوية سوف تؤثر مباشرة على العجلة الاقتصادية".وتابع: "نتوجه بعد ظهر اليوم الى قرية بشعله حيث سنزرع شجرة زيتون، وهذا الأمر له رمزيته. مجلس أوروبا أتى الى لبنان وزرع شجرة زيتون في ضيعة بعيدة عن الساحل، وهذا يفتح المجال للحديث عن اللامركزية الإدارية الموسعة الموجودة في الأدراج ولا تطبق. عمل وزارة السياحة لا يقتصر على العاصمة والمدن الأساسية إنما علينا التوجه إلى القرى النائية والريفية، ولا سيما اننا بعد جائحة كورونا رأينا كيف ان السياحة الداخلية أصبحت أكثر نشاطا. وبعد بشعله سيتوجه الجميع لاطلاق السياحة المستدامة لمدينة وقضاء البترون، على غرار ما قمنا به في جبيل".وقال: "على الرغم من إمكانات وزارة السياحة المتواضعة من جهة، والهائلة من جهة اخرى في مواردها البشرية، نستطيع القيام بمشاريع مستدامة، فوزارة السياحة ليست فقط المطعم والفندق ووكالة السفر، علما بأن الأمور مهمة جدا وهي جزء مهم جدا من القطاع السياحي، الا اننا نسعى دائما الى التفكير بسياسة مستدامة واستراتيجية لكل المناطق، وبالتالي مساعدة المواطنين من خلال إيجاد فرص عمل لهم".وتحدث عن تحضيرات زيارة البابا فرنسيس المرتقبة الى لبنان في 12و 13 حزيران، والتي كلف بترؤس اللجنة الوطنية لتنظيمها. وقال: "إنه البابا الرابع الذي يزور لبنان منذ العام 1964 والزيارة الاخيرة كانت في العام 2012. نحن نعرف أننا لسنا وحدنا من سيستقبل البابا، كل اللبنانيين في دول الجوار والاغتراب سيأتون لاستقباله ايضا، وهذا يعني ان كل شركات تأجير السيارات والفنادق وبيوت الضيافة ووكالات السفر والادلاء السياحيين سوف يعملون. وأنا أدعو كل الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية والروحية والكنسية الذين يودون تقديم المساعدة في مجال التحضير والتنظيم للزيارة، إلى ان يتوجهوا الى مكاتبنا في الوزارة".وعن الانتخابات النيابية قال: "نأمل ان هذا الاستحقاق الدستوري الذي لطالما شددنا كوزراء متضامنين على انه يجب ان يكون في موعده، سمعتم عن الشكوك عندما تحدثنا عن إجراء إصلاحات لقانون الانتخاب عبر اعتماد ميغاسنتر، قيل ان هناك فريقا في البلاد يريد التعطيل، ولكن ما تبين انه لا يوجد احد يريد التعطيل. الانتخابات ان شاء الله تتم وينبثق منها مجلس نيابي جديد، ونأمل ان يكون الصيف حارا مع مجلس نيابي جديد وتكون بعد ذلك انتخابات لرئاسة الجمهورية في موعدها. اعتاد لبنان هذه الازمات انما بالنسبة إلينا هذه الاستحقاقات الدستورية مقدسة".ورأى أن "الصيف سيكون حارا على المستوى السياحي، فمن خلال وكالات السفر عرفنا ان كل الرحلات محجوزة ويدرس إمكان زيادة عددها".ولفت إلى أن "محافظة كسروان جبيل ما زالت في حاجة الى مراسيم تطبيقية يعمل عليها حاليا"، آملا أن "نستطيع تنفيذها ونحن وزراء، قبل ان نصبح في مرحلة تصريف الأعمال".