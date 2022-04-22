لبنان

3 مساجين تمكنوا من الفرار... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 06:12
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تمكن 3 موقوفين من الفرار أثناء نقلهم من مكان الى آخر تحت اشراف أحد الاجهزة الأمنية.
 
وتقوم الجهات الأمنية المختصة بملاحقة  الفارين تمهيدا لتوقيفهم، وبالتوازي انطلقت اجراءات التحقيق بالحادثة.
 
 
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