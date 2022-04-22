3 مساجين تمكنوا من الفرار... ماذا في التفاصيل؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن تمكن 3 موقوفين من الفرار أثناء نقلهم من مكان الى آخر تحت اشراف أحد الاجهزة الأمنية.

وتقوم الجهات الأمنية المختصة بملاحقة الفارين تمهيدا لتوقيفهم، وبالتوازي انطلقت اجراءات التحقيق بالحادثة.