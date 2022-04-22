لبنان

سرقة أسلاك كهربائية من حديقة أعراس في خراج حاصبيا

Lebanon 24
22-04-2022 | 06:49
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أسلاكا كهربائية سرقت من حديقة أعراس في خراج بلدة حاصبيا، يملكها المواطن م. أ، والمسروقات تفوق قيمتها ال1000 دولار.
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حاصبيا

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