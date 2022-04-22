سرقة أسلاك كهربائية من حديقة أعراس في خراج حاصبيا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أسلاكا كهربائية سرقت من حديقة أعراس في خراج بلدة حاصبيا، يملكها المواطن م. أ، والمسروقات تفوق قيمتها ال1000 دولار.

