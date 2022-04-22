لبنان

هاشم: للمشاركة الكثيفة في الانتخابات

Lebanon 24
22-04-2022 | 06:59
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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم خلال لقائه عددا من أبناء منطقة العرقوب، على "ضرورة المشاركة الفاعلة والكثيفة في الانتخابات المقبلة تأكيدا على الثوابت والمبادىء الوطنية التي التزمت بها كتلة "التنمية والتحرير" لحماية الوطن في مواجهة التحديات والاطماع العدوانية لعدو صهيوني ما زال يحتل ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر وغيرها من اجزاء ومحاولة قرصنة ثرواتنا البحرية ولو لم تكن هناك ارادة وطنية مقاومة دحرت العدو وهزمته ووضعت لبنان على لائحة الاهتمام الدولي".
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