سلام وقّع التقرير النهائي للمفاوضات مع البنك الدولي لتأمين القمح

أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمالية، نتيجة اجتماعات مكثفة، جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته ١٥٠ مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثّرت سلبا في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.يرمي البرنامج الى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر.وقّع الوزير سلام التقرير النهائي للمفاوضات. وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيُستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لاحالة المشروع إلى مجلس النواب.وقال الوزير سلام : يثمّن للبنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة اللتي يمر فيها، تحديداً في موضوع الامن الغذائي. أضاف: التحديات الهائلة اللتي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس في أمنه الغذائي وخبزه اليومي. لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية. ونعمل ايضاً على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلن عنها تباعاً، والاجواء ايجابية.