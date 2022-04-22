لبنان

سلام وقّع التقرير النهائي للمفاوضات مع البنك الدولي لتأمين القمح

Lebanon 24
22-04-2022 | 07:07
A-
A+
Doc-P-944865-637862333441745745.jpg
Doc-P-944865-637862333441745745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمالية، نتيجة اجتماعات مكثفة، جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته ١٥٠ مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثّرت سلبا في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان. 
يرمي البرنامج الى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر. 
وقّع الوزير سلام التقرير النهائي للمفاوضات. وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيُستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لاحالة المشروع إلى مجلس النواب.

وقال الوزير سلام : يثمّن للبنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة اللتي يمر فيها، تحديداً  في موضوع الامن الغذائي. أضاف: التحديات الهائلة اللتي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس في أمنه الغذائي وخبزه اليومي. لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية. ونعمل ايضاً على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلن عنها تباعاً، والاجواء ايجابية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2022-04-22
15:30 | 2022-04-22
15:11 | 2022-04-22
14:07 | 2022-04-22
13:39 | 2022-04-22
13:30 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website