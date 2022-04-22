لبنان

أبو فاعور: دعوى قضائية بحق مندوبي مرشح لتهديد ناخبين وترهيبهم

Lebanon 24
22-04-2022 | 07:43
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أعلن النائب وائل أبو فاعور "التقدم بدعوى قضائية في حق مندوبي أحد المرشحين في راشيا والبقاع الغربي، بتهمة تهديد ناخبين وترهيبهم والضغط عليهم".
 
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