بالأسماء... 14 سجينا تمكنوا من الفرار من سجن الشرطة العسكرية في طرابلس

تمكن 14 سجينا من الفرار فجر اليوم من داخل سجن الشرطة العسكرية في القبة - ثكنة بهجت غانم، والفارون هم:



"ع.د" لبناني الجنسية

"ك.ص" لبناني الجنسية

"م.ع" لبناني الجنسية

"ع.م" لبناني الجنسية

"ا.ق" لبناني الجنسية

"م.ش" لبناني الجنسية

"م.س" لبناني الجنسية

"ع.ح" لبناني الجنسية

"و.ع" لبناني الجنسية

"ا.ق" لبناني الجنسية

"ع.ع" لبناني الجنسية

"م.ع" لبناني الجنسية

"خ.خ" لبناني الجنسية



وبحسب ما افادت المصادر فان القوى الامنية تمكنت حتى اللحظة من القاء القبض على ٧ فارين فيما البحث مستمر عن بقية الفارين تمهيدا لتوقيفهم. "ع.ح" سوري الجنسية"ع.د" لبناني الجنسية"ك.ص" لبناني الجنسية"م.ع" لبناني الجنسية"ع.م" لبناني الجنسية"ا.ق" لبناني الجنسية"م.ش" لبناني الجنسية"م.س" لبناني الجنسية"ع.ح" لبناني الجنسية"و.ع" لبناني الجنسية"ا.ق" لبناني الجنسية"ع.ع" لبناني الجنسية"م.ع" لبناني الجنسية"خ.خ" لبناني الجنسيةوبحسب ما افادت المصادر فان القوى الامنية تمكنت حتى اللحظة من القاء القبض على ٧ فارين فيما البحث مستمر عن بقية الفارين تمهيدا لتوقيفهم.