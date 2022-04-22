مرشّح ينسحب من الانتخابات

أعلن المرشح عن المقعد الشيعي في محافظة بعلبك الهرمل رامز أمهز انسحابه من الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر صحافي في منزله في بلدة اللبوة. وامهز كان من ضمن "لائحة بناء الدولة" التي يشكلها الشيخ عباس الجوهري مع حزب "القوات اللبنانية".