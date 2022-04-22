لبنان

معمل "دير عمار" يعود الى العمل في هذا التاريخ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2022 | 09:14
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أفاد مصدر مطلع في قطاع الكهرباء، ان معمل "دير عمار" قد يعود الى العمل والانتاج كما  في السابق يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب المصدر عينه، فإن باخرة محملة بـ"الفيول أويل" ستصل الأسبوع المقبل لتقوم بتزويد المعمل بالكميات المطلوبة حتى يتمكن من العودة الى العمل.
 
وكان المعمل قد توقف عن انتاج الكهرباء بسبب نفاذ الكميات القليلة من "الفيول أويل" التي يتم تزويده بها ، بالاضافة الى الصعوبة البالغة في تأمين "الفريش دولار" لشراء الكميات اللازمة من "الفيول".

لبنان

خاص

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