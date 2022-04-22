وزير التربية يعلن الأهداف الأساسية المطلوبة لمواد اللغات والعلوم لإمتحانات الشهادات الرسمية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، الأهداف الأساسية المطلوبة لمواد اللغات والمضامين التعليمية الأساسية المطلوبة لمواد العلوم والرياضيات والإجتماعيات وعلم الإقتصاد وعلم الإجتماع والفلسفة والحضارات لإمتحانات الشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية بفروعها الأربعة للعام الدراسي 2021-2022، ويمكن لجميع التربويين والمرشحين الاطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط الاتي:https://www.crdp.org/news/