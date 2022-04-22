لبنان

الاشتباه بشخص يقود "بيك آب"... إليكم ما حصل على حاجز ضهر البيدر (صور)

Lebanon 24
22-04-2022 | 10:04
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

الساعة 00:30 من يوم الأحد 17 -4- ٢٠٢٢، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخصٍ يقود بيك آب على متنه درّاجة آليّة نوع "تويوتا" لون (أسود-أزرق-رمادي)، صنع عام /2021/، ويدعى:

-م. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)

من خلال المتابعة، تبيّن أنّ الدرّاجة المذكورة قد سُرقت منذ حوالَي شهر من محلّة برج حمّود.

تمّ توقيفه، وأودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ تسليم الدرّاجة إلى مالكها بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

 
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