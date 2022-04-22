رعد: بقدر ما نحن قساة مع العدو الاسرائيلي بقدر ما نحن ناعمون مع من يريد بناء لبنان

نظمت منطقة صيدا في "حزب الله"، إفطارا لرؤساء بلديات ومخاتير بلدات قضاء الزهراني برعاية رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في قناريت، حضره رؤساء بلديات ومخاتير الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، قناريت، زيتا، أركي عنقون، بنعفول رومين، حومين التحتا.وبعد الافطار أقيم لقاء حواري قال خلاله رعد: "أن الأميركي يستثمر في أي مكان يوجد فيه إمكانية انقسام شعبي وفتنة بين دولة وأخرى وصراعات داخلية تضعف الجميع، وللأسف اليوم في لبنان يستثمر الأميركي عبر وكلائه ومعتمديه من لبنانيين ومن دول المنطقة".وتابع: "نحن عازمون على إعادة النظر بهذا البلد ومؤسساته، منعا للتدخل الاجنبي والفساد والهدر والتغطيات وغياب المحاسبة من رياض سلامة الى اي وزير، ونحن لسنا من الذين يفرضون قوانين على الآخرين ولكن نريد التفاهم مع الشركاء على طريقة حكم البلد، وبقدر ما نحن قساة وحادون مع العدو الاسرائيلي بقدر ما نحن ناعمون ومنفتحون مع من يريد بناء لبنان المستقل الحريص على تنمية المؤسسات وعلى كرامة الشعب، ولدينا برنامجنا ولكن لا ندعي إننا لوحدنا قادرون على تنفيذه، أما الاخر فأين برنامجه؟".