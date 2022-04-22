صور أحيت الجمعة العظيمة لدى الطوائف الشرقية

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بيوم الجمعة العظيمة، في الكنائس والكاتدرائيات في صور، فأقيمت رتب دفن السيد المسيح ورفعت الصلوات وقرعت الاجراس حزنا على المصلوب.وفي كاتدرائية القديس توما الرسول للروم الارثوذكس، ترأس راعي الأبرشية الأب نقولا باسيل رتبة الدفن بمشاركة عدد من أبناء الرعية. وألقى باسيل كلمة أكد أمل فيها أن "تنجلي الأيام المقبلة خلاصا للبنان من أزمته السياسية والاقتصادية".وأقيمت الزياحات والتطوافات في باحات الكنائس ورتل الانجيل المقدس وتبارك المشاركون من نعش السيد المسيح.