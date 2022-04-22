بعد ارتفاع الدولار... هذا ما أعلنته نقابة السوبرماركت عن أسعار السلع

أعلنت نقابة السوبرماركت في بيان اليوم، إن لوائح أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية التي تستلمها من الموردين هي بالليرة اللبنانية، وحيث أنها لم تستلم لوائح جديدة من الموردين، فإن أسعار هذه السلع في السوبرماركت لا تزال على حالها حتى الآن.