سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟

ازدادت مخاوف لدى شريحة واسعة من المواطنين جراء عمليات السرقة المستمرّة التي تحصلُ بين الحين والآخر، سواء للمنازل أو لخطوط الكهرباء العامة أو للمنشآت الحيوية.



ومؤخراً، بدأ مواطنون يتخذون إجراءات احترازية في المباني التي يقطنون فيها ضمن أحياءٍ تنعدم فيها الحركة نوعاً ما، إذ بادر البعضُ إلى إقفال مداخل تلك المباني ببوابات ذات قفلٍ مركزي وذلك بسبب مخاوف من سرقات قد تطال ألواح الطاقة الشمسيّة الموجودة على أسطح المباني.