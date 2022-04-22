لبنان

الجميّل: سنحاسب حتى الرمق الأخير كل من قتل اللبنانيين وأهدر أموالهم

Lebanon 24
22-04-2022 | 12:17
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أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن "التحدي الأكبر هو محاسبة من اوصل البلد الى ما وصل اليه واهدر 70 مليار دولار غير قابلة للتعويض وفجر مرفأ بيروت واغتال اهلنا منذ 15 عاما".
وأضاف: "السعي كبير لتشكيل قوة سياسية مستقلة تماماً عن المنظومة في المجلس النيابي المقبل، تشكل تكتلاً معارضاً واسعاً شرعياً ومنتخباً، ويضم نواباً غير خاضعين يقفون في وجه حزب الله والمنظومة ويلتزمون المحاسبة حتى الرمق الأخير، لمعرفة اين تم تبديد المليارات ومن هرب امواله الى الخارج، فيما اللبنانيون جائعون، وكيف تم اهدار الملايين على مشاريع فاشلة في الكهرباء والبواخر والسدود والمطامر البحرية، فمن حق اللبناني ان يعرف اين ذهبت امواله واموال اولاده".

كلام الجميل جاء في خلال عشاء اقيم على شرف مخاتير المتن الشمالي في مطعم "نديموز" في روميه، حضره اعضاء لائحة "متن التغيير"، ريما نجيم، كركور مرديكيان، سمير صليبا، الياس حنكش، عقيلة رئيس الكتائب كارين الجميل ورئيس واعضاء رابطة مخاتير المتن الشمالي.

واعتبر الجميل أن "الهدف هو تغيير الطبقة التي بقراراتها اوصلتنا الى الكارثة التي وقعنا فيها، وتغيير النهج الذي يدار فيه البلد، وان نسعى الى ايصال اشخاص اثبتوا انهم يعملون لمصلحة البلد"، مشيرا الى انه "في العام 2018 عندما كانت الكتائب منفردة تحذر مما ينتظر لبنان، كانت تتهم بالشعبوية، اما الآن فإن التحذيرات باتت حقيقة".
واعتبر ان "التحدي الأكبر هو محاسبة من اوصل البلد الى ما وصل اليه واهدر 70 مليار دولار غير قابلة للتعويض وفجر مرفأ بيروت"، وقال: "هذه الانتخابات مفصلية، ويجب أن يأتي التصويت بعد تقييم المرشح على ادائه لسنوات طويلة سابقة، فلا يعتبر انجازا ان تكون في الحكومات المتعاقبة وتنضم الى المعارضة بعد 17 تشرين، بل ان تعارض من لحظة تسليم البلد الى حزب الله والتصويت على الموازنات الوهمية".
 
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