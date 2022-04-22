صفحات مشبوهة تستهدفُ نائباً بعبارات مسيئة.. هكذا ردّ الأخير

إستنكر المكتب الإعلامي للنائب جهاد الصمد، في بيان، "قيام صفحات مشبوهة على منصات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بنشر مواقف وعبارات مسيئة، دينيا وسياسيا وإجتماعيا بحق النائب جهاد الصمد".

وأكّد المكتب الإعلامي للصمد أنّ "هذه الصفحات التي تبث هذه الأضاليل والإفتراءات لن تجد من يصدقها ولا تمر على أحد، وهي أساليب رخيصة مردودة على أصحابها، وتعبر عن إفلاس الغرف السوداء التي تقف وراءها، خصوصا وأن إيمانه وصيته وسيرته ومساره في تقوى الله معروفة".