إشكالٌ وإطلاق نار قرب صيدلية في طرابلس.. هذا ما جرى

وقع اشكال، مساء اليوم، في منطقة القبة - طرابلس بالقرب من صيدلية هوشر تطور لاحقاً الى تضارب واطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات.



وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على تطويق الاشكال وتوقيف مطلق النار ومصادرة سلاحه الحربي، فيما تمّت إعادة الهدوء إلى المكان بعد الهرج والمرج الذي شهدته المنطقة المذكورة.