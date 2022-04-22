لبنان

عن "الإتفاق النهائي" للبنان مع صندوق النقد.. هذا ما كشفه نائب رئيس الحكومة

Lebanon 24
22-04-2022 | 13:30
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي اثر اجتماعاته في واشنطن بشأن الاتفاق مع صندوق النقد إنّ "كل من التقاهم شددوا على ضرورة أن يبرهن لبنان جديته بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج نهائياً". 

وأضاف في حديث لقناة الـ"أل بي سي": "القوانين المطلوب من لبنان اقرارها كي يصبح البرنامج مع صندوق النقد نهائيا هي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات".
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