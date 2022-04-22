جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1096227.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10373.