لبنان

في لبنان.. هذا ما طلبه سياسيون من كارلوس غصن!

Lebanon 24
22-04-2022 | 13:29
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علّق الرئيس السابق لتحالف "رينو - نيسان" كارلوس غصن على مذكرة توقيفه من قبل السلطات الفرنسية، مشيراً إلى أن "توقيت هذا الأمر يعتبر مفاجئاً باعتبار أنه جاء قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية".
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال غصن: "كل ذلك يجعلنا نشعر أن هناك أموراً غير جيدة، لكن مذكرة التوقيف كنت أنتظرها وهي مهمة لأجلي لأنه يمكنني الدخول في الملف". 
 
ولفت غصن إلى أن السلطات الفرنسية لم تدافع عنه أمام الاتهامات في اليابان، معرباً عن اعتقاده بأنه "لن تحصل أي أزمة دبلوماسية بين لبنان وفرنسا"، وأردف: "يجب أن يحصل تفاهم بين الطرفين وإما أن تحصل السلطات اللبنانية على الملف من فرنسا واليابان أو ستستكمل المحاكمة في فرنسا من دون حضوري".
 
وتابع: "عند توقيفي في اليابان تم الدخول إلى منزلي في لبنان بشكل غير قانوني "وأخدو كل شي"، ولا شيء يثبت أنه لم يحصل تزوير وتعديل على الأغراض المصادرة من المنزل".
 
وأعلن غصن أنه كان يخطط للتقاعد في لبنان قبل القضية، وقال: "الكثير من السياسيين اتصلوا بي لطلب المساعدة وأنا مستعد لذلك من دون الحصول على مركز سياسي". 
 
 
 
 
 
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