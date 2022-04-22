مشروع اقتصاديّ يهمّ لبنان ويدرّ الأموال.. ما هو؟

نشرت وكالة "مونت كارلو الدولية" تقريراً تحت عنوان: "الشركة الفرنسية CMN الرائدة في بناء السفن قد تساند لبنان في إنشاء مرفأ لصيانة البواخر".

وأشار التقرير إلى أنه "للارتقاء بمرافئ لبنان إلى مصاف نظيراتها المتطورة على صعيد المنطقة، قد تلعب الشركة الفرنسية CMN الرائدة في تصميم وبناء السفن الحربية والسياحية دوراً محورياً في هذا المجال".

وأوضحت الوكالة أنه "بهدف تجهيز مرفأ لصيانة السفن في لبنان من كل النواحي القانونيّة واللوجستية، قد تعتمد وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية على خبرة الشركة الفرنسية CMN التي تتقن منذ عام 1946 فنون صناعة السفن الحربية والسياحية في مدينة شربورغ حيث تتواجد معاملُها وأحواضُ وضع السفن في الماء".