لبنان

مداهماتٌ للجيش في حورتعلا.. مَن المطلوب؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 15:30
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ وحداتٍ من الجيش نفذت مداهمات في بلدة حورتعلا.
وبحسب المعلومات، فإنّه تمت مداهمة منزل شخصٍ مُلقب بـ"الزعيم".
 

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