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لبنان
مداهماتٌ للجيش في حورتعلا.. مَن المطلوب؟
Lebanon 24
22-04-2022
|
15:30
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
في البقاع بأنّ وحداتٍ من الجيش نفذت مداهمات في بلدة حورتعلا.
وبحسب المعلومات، فإنّه تمت مداهمة منزل شخصٍ مُلقب بـ"الزعيم".
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