مداهماتٌ للجيش في حورتعلا.. مَن المطلوب؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ وحداتٍ من الجيش نفذت مداهمات في بلدة حورتعلا.

وبحسب المعلومات، فإنّه تمت مداهمة منزل شخصٍ مُلقب بـ"الزعيم".