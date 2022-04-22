"تلاعب مشبوه" في سعر الدولار رغم العطلة ورفع متوقع للاسعار

عاود سعر الدولار الاميركي ارتفاعه غير المضبوط في السوق الموازية ليلامس سقف ال28 الف ليرة، فيما الحاجيات في المتاجر والسوبرماركات سعرت على ال30 الف ليرة.

وبدا واضحا من المؤشرات ان ثمة من يريد ادخال الدولار في سوق التجاذبات لخلق اجواء متوترة سياسيا واجتماعيا في محاولة للافادة منها انتخابيا.وهذا التلاعب المشبوه بالدولار رغم الاقفال الرسمي يحمل الكثير من الدلالات التي ستتظهر اكثر في الايام المقبلة.

وبالتوازي، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول أخبار عن سوبرماركات بدأت ترفع أسعارها بناءً على سعر صرف 30 ألف ليرة للدولار الواحد.

إلّا أنّ نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أكّد لـ"النهار" أنّ "هذا الخبر غير صحيح"، مشيراً إلى أنّ "المكاتب الإدارية مغلقة حتى الثلثاء ولا تغيير في الأسعار من الموردين".

وشدّد فهد على أنّ "السوبرماركت تشتري من الموردين بالليرة وتسعر وفق لوائح الأسعار بالليرة اللبنانية".

من جانبه، قال رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ"النهار" إنّ "الشركات المستودرة للموادّ الغذائية مقفلة اليوم، ولم تصدر لوائح جديدة"، موضحاً أنّه "من الممكن أن يكون بعض أصحاب السوبرماركت قد رفعوا أسعارهم بعد صعود الدولار بشكل كبير، لأنّ بعض السوبرماركات لم تعد تنتظر صدور اللوائح الجديدة".

وأشار بحصلي إلى أنّه "حصل ما كنّا نتخوّف منه، فالدولار ارتفع، والآن أسعار السلع قد ترتفع".

وكتبت صحيفة " الشرق الاوسط":استعادت الأسواق المالية اللبنانية أجواء التوتر الشديد في المبادلات النقدية، وسط حماوة ملحوظة في تأجيج المضاربات على سعر صرف الليرة، ترجمها تخطي الدولار سقوفاً لم يصل إليها منذ مطلع العام الحالي واضطرابات موازية في أسواق الاستهلاك بدأت في ارتفاعات متتالية لأسعار المشتقات النفطية، لتمتد سريعاً، وبنسب متفاوتة، إلى أسعار اللحوم والدجاج وأغلب السلع والمواد في المحلات والسوبر ماركت.

وبدا مشهد التفلت النقدي المستعاد الذي دفع بسعر الدولار إلى عتبة 28 ألف ليرة، ووسط ضخ معلومات وشائعات عن كسر عتبات أعلى، أشبه بجنون سعر الدولار قبيل نهاية العام الماضي.