لبنان

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد "وصفة طبية" لما بعد الانتخابات

Lebanon 24
22-04-2022 | 23:13
A-
A+
Doc-P-945042-637862912945709653.jpg
Doc-P-945042-637862912945709653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار":
 
ليس غافلاً عن أي مراقب التنسيق الواضح بين رئيسي المجلس والحكومة على إظهار التزامهما الكامل بتنفيذ مندرجات الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، ولا سيما لجهة إنجاز مشاريع القوانين المقترحة ضمن الإجراءات المسبقة التي يشترطها الصندوق قبل دمغ الاتفاق بتوقيع مجلس إدارته.
 
والإجراءات المسبقة حدّدها في شكل واضح الاتفاق وباشرت الحكومة، وعلى خط موازٍ المجلس، تنفيذها: الكابيتال كونترول، السرّية المصرفية، توزيع الخسائر ضمن خطة التعافي، موازنة ٢٠٢٢، وإعادة هيكلة المصارف عبر إقرار قانون الطوارئ المعدّ لهذه الغاية.
 
هذا التنسيق يهدف الى تسريع الخطوات الآيلة نحو إقرار هذه الإجراءات، وتذليل العقبات من أمامها، بحيث لا تُلقى مسؤولية التعطيل أو التأخير علي أيّ منهما، ما دام هناك من يتكفل هذا الأمر. فالإجراءات المسبقة المقترحة موجعة وصعبة والأهم أنها غير شعبوية في زمن الانتخابات، إذ لا تحمل شعارات مرضية للناخبين، بل على العكس هي منفرة ومقلقة لأن هؤلاء هم من سيرزحون تحت أعبائها من خلال سنوات من السياسات التقشفية الصعبة.
ويسعى رئيسا المجلس والحكومة الى إنجاز مشاريع القوانين المطلوبة بناءً على طلب صندوق النقد قبل موعد الانتخابات، وسط تساؤلات مبررة حيال الأسباب الكامنة وراء هذه العجلة على مسافة أسابيع قليلة من الاستحقاق النيابي الذي سيفرز سلطة جديدة على ضفتي المجلس والحكومة، ستكون ملزمة بتنفيذ التزامات حكومة مستقيلة حكماً بعد الانتخابات ومجلس لم تتبلور بعد توازناته وتوجهاته التشريعية.
يرى الصندوق أن الاستعجال في وضع أسس البرنامج سيساعد السلطة المنبثقة عن الانتخابات في بدء عملها من مكان ما لا من المربع الصفر، بحيث بات في متناول أيدي أي سلطة جديدة اتفاق مبدئي مع "وصفة طبّية"، يمكن الارتكاز عليها والانطلاق منها، في أي عمل مستقبلي، خصوصاً أن الوقت بات ضاغطاً وفرملة الانهيار باتت أصعب وأكثر كلفة. ويدرك الصندوق أن وجود اتفاق موقع بينه وبين الدولة اللبنانية يساعد على الحصول على الدعم، كما يعي أنه بوجود جدية لدى السلطات اللبنانية، فالبرنامج موجود. أما في حالة الرهان على متغيرات على مستوى المنطقة، فيكون لبنان عندها جاهزاً ولديه برنامج.
وخلافاً للاعتقاد السائد بأن خطة التعافي هي عملياً البرنامج، الصحيح، فإن البرنامج هو جزء من الخطة التي يُفترض أن تكون أوسع وأكثر شمولية على المستوى القطاعي. من هنا، يكمن إصرار الصندوق على التوقيع قبل الانتخابات.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:16 | 2022-04-23
03:15 | 2022-04-23
03:01 | 2022-04-23
03:00 | 2022-04-23
02:45 | 2022-04-23
02:44 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website