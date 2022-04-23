هذا ما حصل ليلاً في صور!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أطلقوا النار ليلا على سيارة ع. ع. وم. ع. في محلة المعشوق شرق صور، ما أدى إلى احتراق سيارة الأول.



وعلى الفور، تحركت فرق الإطفاء في الدفاع المدني ومركز جمعية الرسالة فوج المعشوق وعملوا على إخماد النيران التي أتت على كافة أنحاء السيارة.