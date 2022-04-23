"حزب الله" يدعم حلفاءه انتخابيا "بهذه المسألة ايضا"

تقول مصادر مطلعة على التحضيرات الانتخابية" إن تنسيق حزب الله مع حلفائه لا يقتصر انتخابيا على موضوع توزيع الاصوات وتبادل استطلاعات الرأي بل يطال الموضوع اللوجستي المرتبط بالمعركة الانتخابية في اكثر من قضاء او دائرة انتخابية".

وبحسب المصادر فإن الحزب يدرك ان من ابرز التحديات الانتخابية تأمين نقل المقترعين الى اقضيتهم بسبب ارتفاع سعر البنزين وتكلفة النقل عموما، لذلك فإن الحزب يعمل على دعم ومساعدة بعض حلفائه في بعض الدوائر لوجستيا لتعزيز قدرتهم على استقطاب الاصوات".

في المقابل افيد عن تنسيق بين جهات حزبية واقليمية حليفة لتأمين الدعم الانتخابي في بعض الدوائر وعدم حصول اي تسرب للاصوات، اضافة الى التمني على الاحداب الحليفة عدم مقاطعة الانتخابات في الدوائر التي لم يتم اخذها فيها على اللوائح ".