توترات داخلية بسبب "هدف كاثوليكي"

يجزم أحد المتعاطين بالشأن الإنتخابي أن "التيار الوطني الحر" يعتبر أن إسقاط الوزير السابق ملحم الرياشي المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي هو من بين أحد أهدافه. ولذلك فإنه سيسعى إلى أن يجيّر أصواته التفضيلية للمرشح النائب إدي معلوف.

لكن بعض الخبراء الإنتخابيين يقولون إن لـ"التيار" حاصلَيْن في المتن. فإذا كان ما يسعى إليه صحيحًا فإنه يكون بذلك كمن يضحّى بأحد المقعدين الماروني أو الأرثوذكسي.

هذه المعطيات ادت الى توترات داخلية ضمن اللائحة العونية لم تنجح الاتصالات في لجمها.

في المقابل ترجح تقديرات انتخابية حصول "القوات اللبنانية" على حاصل واحد وذهاب الأصوات القواتية التفضيلية لتصب في مصلحة الوزير الرياشي.