لبنان

"كهرباء الانتخابات": ثغرات في 3 محافظات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2022 | 01:45
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تقول مراجع أمنية إن تقارير وصلت الى وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن محافظتي بيروت وجبل لبنان إنتهت فيهما عملية تأمين التيار الكهربائي لاقلام الإقتراع. وأشار التقرير الى أن نطاق شركة كهرباء زحلة لا مشكلة فيه، أما العمل فلا يزال جارياً في محافظات الأطراف وخاصةً البقاع والجنوب وعكار ، وبناءً على هذا التقرير سيسعى المعنيون الى تكثيف أتصالاتهم لإنهاء هذا الملف قبل الخامس من آيار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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