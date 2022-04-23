الماكينات الانتخابية: الدفع بالدولار او باللبناني؟

علم ان عددا كبيرا من الماكينات الإنتخابية اوقف منذ الخميس دفع مصاريفه بالدولار بعد الإرتفاع الحاد لسعر الصرف من جراء وقف التداول بمنصة "صيرفة".

وستقوم هذه الماكينات بعد الأعياد بالدفع بالليرة اللبنانية لكي تستطيع ضبط المصاريف والإنفاق الإنتخابيين.