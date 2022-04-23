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لبنان
بدء إحالة المخالفات الانتخابية على القضاء
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-04-2022
|
03:15
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بدأت "هيئة الإشراف على الانتخابات" بإحالة عدد من المخالفات على المراجع القضائية المختصة، ومنها ما يختص بمحكمة المطبوعات والبعض الاخر هو ذو طابع جزائي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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